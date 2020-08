Zorgen om ventilatiesystemen van Oosterhoutse scholen

Voordat de scholen weer beginnen wil raadslid Martijn Louwerens (GroenLinks Oosterhout) weten wat de staat is van de ventilatiesystemen op Oosterhoutse scholen.

Om de risico op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, nam afgelopen 12 augustus de Tweede Kamer een motie aan om ervoor te zorgen dat ventilatiesystemen van scholen worden gecontroleerd.

Onderzoek

,,Uit onderzoeken van onder meer het RIVM, TU Eindhoven en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat ventilatiesystemen onder de maat zijn of dat ze niet voldoen aan de eisen van milieubeheer. De fractie van GroenLinks Oosterhout wil graag weten hoe de staat is van de ventilatiesystemen van de scholen in Oosterhout. Dus of alle scholen een systeem hebben, of deze goed werkt én voldoet aan de milieunormen”, aldus Martijn Louwerens, raadslid van GroenLinks Oosterhout.

Gecontroleerd

Namens zijn fractie heeft hij hierover vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Louwerens wil daarnaast ook graag weten hoe, wanneer en door wie de ventilatiesystemen van de scholen worden gecontroleerd en, indien er scholen zijn zonder ventilatiesystemen, wanneer deze er eentje krijgen.

Veiligheid

Louwerens: ,,We verwachten niet dat deze controles voor de aanvang van het nieuwe schooljaar zijn afgerond, maar zouden wel graag willen weten wanneer de gemeente verwacht dat alles klaar is. Daarbij horen we ook graag of er een plan ligt om de leerlingen en het personeel veiligheid te bieden in die tussentijd.”

Ook is GroenLinks benieuwd naar welke aanvullende maatregelen de gemeente, in overleg met de GGD en schoolbesturen, denkt te gaan nemen om de veiligheid van scholieren en personeel zoveel mogelijk te waarborgen.

Scholen sluiten

,,We zijn namelijk benieuwd of er wordt overwogen om de scholen te sluiten uit veiligheid zolang de systemen niet naar behoren werken of aangelegd zijn.”

GroenLinks hoopt voor aanvang van het nieuwe schooljaar, maandag 24 augustus, antwoorden te krijgen vanuit het college.