Zorgen om jeugd van Geertruidenberg: 11 procent krijgt 'hulp’

Vrachtwa­gen rijdt sloot in op A58 bij Gilze

14:38 Gilze - Een vrachtwagenchauffeur is dinsdagmiddag rond 13.45 uur met zijn combinatie in de sloot terechtgekomen. Daardoor ontstond er een lange file op de A58 tussen Breda en Tilburg. Een rijstrook was afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.