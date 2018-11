Zorgen in Dongense raad om financiën

VIDEO Plofkraak schrikt Oosterhout­se buurt wakker

1 november OOSTERHOUT - Plompverloren ligt de geldautomaat op de stoep voor het filiaal van de Bruna in het Oosterhoutse winkelcentrum Arkendonk. Daar is meer voor nodig geweest dan een rotje. De schade is groot na de plofkraak midden in de nacht.