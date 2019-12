Zorgen in Dongen over huizenprijzen

Woningbehoeften

Zowel Joeri de Jong (D66) en Denise Kunst (VPD) kaartten dit probleem aan. De Jong vroeg zich bovendien af wat de mogelijkheden zijn van circulair bouwen. Die woningen worden zo gebouwd dat ze natuurlijke bronnen niet uitputten en de omgeving niet vervuilen. Kunst deed de suggestie om onderzoek te doen naar de woningbehoeften in Dongen. Angela Horsten (Dongense VVD) ondersteunde die vraag, maar zag ook graag meer variatie in prijs bij woningen in het wat duurdere segment, om doorstroming te vergemakkelijken.

Variatie

Joeri de Jong wilde hem daar graag over bijpraten. Pieters zag de noodzaak van een onderzoek naar de woningbehoeften in Dongen, aangezien de huidige gegevens gedateerd zijn. De variatie in duurdere woningen is een kwestie van de markt, zei hij.

Bezorgdheid was er ook over de jeugdzorg. Raadsleden waren ontevreden over het feit dat organisaties op het gebied van jeugdzorg blijkbaar slecht samenwerken, en dat cliënten minder snel geholpen worden dan voorheen. Het aantal cliënten dat via Entree wordt doorverwezen naar een hulpverlener blijkt laag te zijn, terwijl dat in vergelijking met andere gemeenten veel meer gebeurt via een huisarts. Wethouder Petra Lepolder hield hen voor dat doorverwijzing via de huisarts niet per se slecht was.