Zorgen bij omwonenden over herontwikkeling Galvanitasterrein: ‘Deze wegen zijn nu al overbelast’

Jongerenre­gis­seur mag blijven: al 123 jonge Dongenaren een steun in de rug gegeven

6 februari DONGEN - Dongen blijft gebruik maken van een zogeheten jongerenregisseur. Jongerenregisseurs werken al een aantal jaren in de regio Midden-Brabant. De gemeente is tevreden over de resultaten. De noodzaak voor de ondersteuning van jongeren is door de coronacrisis nog verder gegroeid.