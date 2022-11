Zorgcentra De Wijngaerd en Het Hoge Veer gaan samen verder: ‘Beter voor personeel en bewoners’

MADE / RAAMSDONKSVEER - Ze werken al langer samen, maar vanaf 1 januari 2024 gaan zorginstellingen De Wijngaerd in Made en Het Hoge Veer in Raamsdonksveer samen verder onder één bestuur.

,,In een tijd van vergrijzing, waarin er vanuit de overheid bezuinigingen worden doorgevoerd en waarin er krapte is op de arbeidsmarkt, is samenwerken nog meer van belang dan voorheen", laten De Wijngaerd en Het Hoge Veer weten.

De twee zorgorganisaties verwachten door de fusie het personeel beter aan zich te kunnen binden. ,,Een grotere organisatie heeft namelijk meer opleidings- en doorstroommogelijkheden", zegt Gerard Meyer, woordvoerder van De Wijngaerd en Het Hoge Veer. ,,Bovendien kunnen we door zo meer expertise ontwikkelen in onze organisatie en dat betekent dat we in de toekomst onze dienstverlening kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld met wijkverpleging en comfortdiensten, zoals maaltijdbezorging.”

Eerste stap naar volledige fusie

De Wijngaerd en Het Hoge Veer blijven bestaan, maar daarboven komt een stichting met daarin bestuur, staf en management. Deze gaan voor beide organisaties werken. Deze bestuurlijke fusie is een eerste stap naar een volledige juridische fusie die mogelijk eind 2024, begin 2025 volgt. ,,We doen dit bewust in twee stappen, want de zorgorganisaties hebben al heel wat op hun bordje liggen. We vinden het belangrijk dat iedereen eerst rustig aan elkaar en de veranderingen kan wennen, voordat we volledig gaan fuseren.”

De zorgorganisaties verwachten dat de fusie geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. ,,Het zou zelfs kunnen dat er meer banen door ontstaan.”