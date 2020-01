Zorg Jens (3) valt tussen wal en schip: ‘We hebben overwogen om uit Dongen te verhuizen’

De speciaal aangepaste kinderstoel van Jens staat leeg in de voorkamer als Lisanne (29) en Axel Peeters (28) aan de eettafel plaatsnemen. Een gesprek is niet mogelijk als Jens erbij is. Het jongetje ligt in bed. De ouders hebben vermoeide gezichten. De zorg van de gehandicapte Jens vergt hun volledige aandacht. ,,We hebben geen sociaal leven meer’’, zegt Axel.