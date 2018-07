Zoon mishandelt moeder, worstelt met agent, slaat op de vlucht en eindigt in de sloot

OOSTERHOUT - Een 19-jarige man is woensdagavond in de omgeving van Oosterhout aangehouden nadat hij zijn moeder had mishandeld en bedreigd. De man was op de vlucht geslagen en kon na een worsteling met een agent en een achtervolging worden opgepakt.

Bij de politie was woensdag rond 18.00 uur een melding binnengekomen van huiselijk geweld. In een woning zou een zoon zijn moeder hebben bedreigd en mishandeld. Toen agenten bij het huis kwamen was de zoon al weg. De moeder deed aangifte van bedreiging en vernieling en de politie begon een zoektocht naar haar zoon.

Worsteling

Een politieagent zag de verdachte zitten bij een basisschool. Er ontstond een worsteling en de man vluchtte. De agent achtervolgde de man op de fiets, waarna beiden ten val kwamen. De agent had pepperspray gebruikt, maar dat had geen effect. De verdachte belandde in de sloot, de agent was lichtgewond geraakt.