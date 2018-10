Zoon (34) van eigenaars drugsfabriek Lage Zwaluwe aangehouden nadat hij zichzelf meldt

LAGE ZWALUWE - De zoon van de eigenaars van een grote drugsfabriek in Lage Zwaluwe is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het bureau in Breda. De politie was sinds anderhalve week naar de 34-jarige man op zoek. Bij zijn ouders (73 en 66) thuis werd op 10 oktober een enorm drugslab opgerold.

De man wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij het vervaardigen van drugs. In eerste instantie werden de 73-jarige vader en de 66-jarige moeder, de eigenaren van het pand waar het lab stond, aangehouden. Uit onderzoek bleek echter al vlug dat hun zoon de gebruiker was van de loods. Hij werd gesignaleerd om aangehouden te worden maar was tot donderdag spoorloos. Die dag meldde hij zich op het bureau in Breda, zo maakt de politie zaterdagochtend bekend. De 34-jarige man is eigenaar van een dakdekbedrijf en woonde vlakbij zijn ouders.

Zoon en vader vast

De zoon is direct vastgezet. Ook zijn vader zit nog altijd vast. De vrouw van het echtpaar is vorige week al vrijgelaten. Haar advocaat Mark Broere zei toen dat de echtgenote zich van geen kwaad bewust is. ,,Ze is zeer geschrokken. Ze was in april of mei voor het laatst in de loods geweest om te kijken of daar nog een airconditioning stond. Toen heeft ze niks bijzonders gezien.’’

Op die tiende van oktober viel de politie een loods binnen aan de Zwingel in Lage Zwaluwe. Daar troffen ze een enorm groot drugslab aan, dat vermoedelijk was gebruikt voor het produceren van amfetamine. Het drugsafval werd geschat op 30.000 liter. Binnen was het een enorme chaos. In geen enkel opzicht was er rekening gehouden met de veiligheid van de omgeving.

In een ondergrondse hennepkwekerij in de nabijgelegen woning stonden enkele honderden planten. Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland West Brabant, sprak van een ‘levensgevaarlijke situatie’.

Volledig scherm Opruimen drugslab Lage Zwaluwe. © Marcel van Dorst / MaRic Media

Volledig scherm De loods waar een groot en smerig drugslab is ontruimd. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer