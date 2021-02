Zonnepark-oorlog dreigt in Drimmelen: grond voor 10 hectare, maar er is vraag voor 55 hectare panelen

jong in... ‘Sociale media juist nu heel belangrijk: je wil toch nog wel íets van een sociaal leven leiden’

15 februari MADE - Denise Welten (19) uit Made is een ondernemend type. Naast regelmatig sporten, haar bijbaan, school en stage is ze ook nog eens een eigen bedrijf in social media-marketing begonnen. Ook in haar eigen leven spelen sociale media een belangrijke rol: ,,Ik denk dat het de key is in het leven van veel jongeren; hierdoor voelen we ons nu nog een beetje met elkaar verbonden.”