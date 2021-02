Zonnepark De Bergen in Drimmelen krijgt alsnog groen licht, streep door andere plannen

Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen kan door met het zonneveld aan de Bergen in Terheijden. Daarmee zijn vier andere ingediende initiatieven voor zonnevelden in Drimmelen van de baan. Eerder vernietigde de rechtbank eenzelfde beslissing , omdat Drimmelen niet goed zou hebben gemotiveerd waarom die geen vergunning konden krijgen, en De Bergen wel. De ‘gang terug naar de tekentafel’ is hiermee afgerond.

Geen bedenkingen

De andere vier werden door een grote meerderheid van de raad afgekeurd. Zeven fracties in de raad stemden zo in met het voorstel van het college om een vergunning te verlenen aan TEC voor het zonneveld aan de Bergen. Alleen de twee fractieleden van Samen Drimmelen stemden tegen, omdat volgens fractievoorzitter Femke Selders het proces heel slecht was verlopen: ,,We kregen weinig of geen inzage in de stukken. Is de raad niet of onvolledig door het college geïnformeerd?”, vroeg ze zich af.