Zonnepanelenproject in Made? Verwarrend, maar het mag

De markt in Made is er rijp voor - de gemeente Drimmelen geeft een duurzaamheidslening af. Voor de aanbieder, Zonneplan, is het een kwestie van achter de schuine streep de dorpsnaam Made invullen. Verwarrend, maar het mag. In de begeleidende brief staat met kleine letters dat 'het initiatief van Zonneplan los staat van de gemeente Drimmelen'.



Gevraagd naar een reactie zegt een woordvoerder van de gemeente Drimmelen dat 'het gaat om een commerciële mailing, waar wij verder geen betrokkenheid bij hebben'. ,,De info over de gemeente is feitelijke openbare informatie, dus dat is prima."



Wethouder Jürgen Vissers: ,,De energietransitie is een grote opgave, onze inwoners èn de markt zullen dat moeten ‘doen’ en hoe meer partijen, hoe meer onze inwoners te kiezen hebben. ”