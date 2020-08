Zondag weer zoektocht naar vermiste Bert de Laat

Liefde voor de sax houdt Rino (80) los in de heupen: ‘Hoor je die zware groove? Dat ben ik’

14:00 RAAMSDONKSVEER/BREDA - Rasmuzikant Rino van Overbeek wordt 80 jaar. De oudste van de Young Stage Band - what's in a name - mist in deze tijd het podium maar blaast nog elke dag. Zijn liefde voor de sax houdt hem los in de heupen.