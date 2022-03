Zon en een paar uurtje vrij? Dan rap naar het terras

Inbrekers slaan voor tweede keer toe in Ontmoe­tings­cen­trum in Raamsdonk: 'Nutteloze schade en een hele hoop rompslomp’

RAAMSDONK - Voor de tweede keer in een week is er ingebroken in het horecadeel van het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk. ,,Waarschijnlijk gaat het om dezelfde dader of daders als vorige week”, reageert uitbater Ronald Broeders de dag na het verkiezingsdebat in zijn restaurant.

