'Zoldertejater is een grote familie'

In haar 15 jaar bij Zoldertejater was het winnen van het Waalwijks Theater Festival in 2016 heel bijzonder: ''Met 'Beschadigd' wonnen we zowel de jury- als de publieksprijs. We kregen zoveel mooie reacties, dat vergeet je nooit meer'', stelt ze. Natuurlijk heeft de club ook tegenslagen gekend. Zo sloot in 2011 buurthuis Schervenheuvel, dat toen al zo'n 40 jaar het onderkomen van Zoldertejater was.



''Het was emotioneel om ons plekje op te geven, maar we zijn inmiddels heel blij met de Pannehoef'', aldus voorzitter Dick Hessling, ''Daarnaast kregen we eind vorig jaar een opvoerverbod voor 'The Breakfast Club'. Dat was dramatisch, de jeugd had maanden geoefend. Gelukkig richtten ze zich direct op de toekomst; het jubileumstuk dat we dit weekend opvoeren.''