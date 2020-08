"Ik voelde me als een kleuter in een speelparadijs" , verwoordt Ruud Leijten het euforische gevoel dat de spelers van het Zoldertejater hadden, toen ze op 2 juli voor het eerst weer samenkwamen om te repeteren.

De tussenliggende periode - van half maart tot en met juli - overbrugde het Zoldertejater door één keer in de twee weken gezamenlijk met behulp van Skype te oefenen.

“Achteraf bezien was het een toffe manier", zegt Leijten. "Normaal gesproken ben je met alles tegelijk bezig: je houding, waar je staat, je tekst, je intonatie. Nu lag de focus volledig op je stem en de tekst."

Als je bij iemand in bed belandt die je nauwelijks kent, kies je al snel voor afstand als je wakker wordt

Toch was er naast euforie tijdens de eerste twee repetities vooral aandacht voor corona. Want hoe ga je daar als spelers mee om? "Het vertrouwen onderling is belangrijk", legt voorzitter en speler Martin Beuker uit. “Gerard (70) doet mee en Lotte (21) ook. Voor Gerard is corona een groot risico en voor Lotte vele malen minder. Maar we hebben onderling goede afspraken gemaakt. Gerard had bijvoorbeeld een zoenscène, die hebben we anders opgelost.”

"Corona heeft ons twee repetities aan tijd gekost", gaat regisseur Wim Hendriks door. "We hebben per scène gekeken of er aanpassingen nodig waren."

Een scène uit 'Het alledaagse leven van Ot' van het Zoldertejater.

Of het moeilijk was, omdat er sex in het spel voorkomt? "Nee hoor, als je bij iemand in bed belandt die je nauwelijks kent, kies je al snel voor afstand als je wakker wordt.”

Gelaagde komedie

'Het alledaagse leven van Ot' is een gelaagde komedie met een serieus verhaal erachter. "Er zitten veel emoties in", zegt hoofdrolspeler Joyce Buter. "Van lachen om de humor tot plaatsvervangende schaamte om het feest der herkenning."

Buter is erg blij met haar rol die ze via auditie binnen de club kreeg. "Ik voel me wel verwant met Ot."

De vakantie was al gepland en we zijn blij dat we met de Bussel een nieuwe uitvoe­rings­da­tum konden vinden

Tijdens de repetitie vlak voor de première zijn vanwege vakantie slechts drie van de zeven spelers aanwezig. Hendriks ligt er niet wakker van. “De vakantie was al gepland en we zijn blij dat we met de Bussel een nieuwe uitvoeringsdatum konden vinden."

De voorstelling is op 5 en 6 september. Kaarten via www.debussel.nl. Kaarten kosten 10 euro.