Zoektocht naar vermiste Sacco Tange uit Oosterhout vandaag verder in Put van Caron

UpdateOOSTERHOUT - De zoektocht naar de vermiste Sacco Tange uit Oosterhout gaat woensdag verder in het water van de Put van Caron. Met een specialistische hond en een open boot wordt het wateroppervlakte afgespeurd. De locatie is niet geschikt voor een sonarboot.

Dat meldt de politie. De Put van Caron ligt ten westen van Oosterhout, net onder het Markkanaal. Vanwege de nabijheid wordt nu het water van de Put van Caron doorzocht. Een woordvoerder van de politie vertelt dat nog altijd alle opties worden opengehouden. ,,Na de afgelopen dagen is dit de meest logische plek om verder te zoeken.”

Met een open boot speurt men het water af. Een sonarboot is namelijk te groot voor de Put van Caron. Op de open boot zit een hond, die getraind is in het herkennen van mensengeur.

Volledig scherm De speurhond die op de open boot zit. © BN/DeStem

Wandeltocht

De 53-jarige Tange wordt al sinds vorige week zondag vermist nadat hij niet terugkeerde van een wandeltocht. Niemand weet wat er met hem is gebeurd, al gaat de politie ervan uit dat hij een ongeval heeft gehad. Hij had geen telefoon bij zich tijdens de wandeling.

Inmiddels is er al diverse keren naar de hockeyvader van twee kinderen gezocht. Zondag gingen ongeveer 250 personen, onder wie veel leden van de plaatselijke hockeyclub, op pad in het buitengebied van Oosterhout. Daar wandelde Tange vaak. Helaas was deze zoekactie zonder resultaat. Een zoektocht met sonarboot in het Markkanaal leverde dinsdag ook niks op.

Volledig scherm Met een open boot gaan de politie het water op. © Marcel van Dorst - MaRicMedia

Niet gevlucht

De politie tast in het duister rondom de zaak. Er is gekeken of de man in de tussentijd nog ergens zijn pinpas heeft gebruikt (waardoor zijn verblijfplaats zou kunnen worden bepaald), maar dat leverde niets op. Volgens de politie zijn er dan ook geen aanwijzingen dat de vermiste Oosterhouter zich elders zou bevinden of gevlucht is.

Put van Caron

De Put van Caron is een zandafgraving met grote diepte en dus levensgevaarlijk om te zwemmen. Ook het uitlaten van honden is niet toegestaan bij deze zandafgraving nabij Den Hout. Het is verboden om je op het terrein te bevinden, bevestigt de politie. Die geeft aan dat het niet onmogelijk is om toch op het terrein te komen. Wie dat doet, kan worden bekeurd.

Beelden van de zoektocht van zondag.