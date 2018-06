Zoektocht naar nieuwe burgemeester Oosterhout is begonnen

Enquete

Aansluitend is de openbare raadsvergadering waarin de aanbeveling voor iedereen wordt bekend gemaakt. Vervolgens wordt deze door de gemeenteraad aanbevolen kandidaat via de commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken bij de Koning voorgedragen voor benoeming. Beëdiging vindt tenslotte plaats in Oosterhout, naar verwachting zal dat eind dit jaar zijn.

Tekenwedstrijd

Er zijn ook activiteiten voor de jeugd. Kinderen mogen hun gewenste burgemeester tekenen. De tekenplaat is te vinden op de website van de gemeente en verspreid op de basisscholen. De tekeningen moeten voor 19 juni 17 uur zijn ingeleverd op school of op het stadhuis. Prijsuitreiking is op 21 juni tijdens de raadsvergadering en er zijn leuke prijzen te winnen. De mooiste, leukste of origineelste tekeningen komen in Theek5 te hangen. Op zondag 10 juni is er nog een tweede activiteit voor kinderen georganiseerd. Ze kunnen tijdens de Kinderrommelmarkt in het Floralia Park tussen 11 en 16 uur een ambtsketen knutselen.