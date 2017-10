Zoektocht naar gewapende overvallers van sushi-frietzaak in Waalwijk

UpdateWAALWIJK - De politie in Waalwijk is op zoek naar twee overvallers van een sushi- en frietzaak aan de Victoriestraat. Agenten rijden rond met auto's en motoren, in de hoop de twee tengere verdachten aan te houden. Kort na de overval is ook even gezocht met een politiehelikopter, maar die is inmiddels weer vertrokken.