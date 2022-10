Zoektocht in water levert geen aanwijzing op in vermissing Hebe (10) en haar begeleider

Diesellek op A59 bij Dussen door botsing vrachtwa­gen tegen vangrail

DUSSEN - Een vrachtwagen is vrijdagochtend tegen de vangrail gereden op de A59 bij Dussen. Door de botsing is een diesellek ontstaan. Dat meldt Rijkswaterstaat. Verkeer richting Breda en Antwerpen wordt omgeleid via Eindhoven en Tilburg (A2, A65/N65, A58).

