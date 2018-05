Zó zout... 75 miljoen kilo strooizout deugde volgens Rijkswaterstaat niet, maar is deels wél gebruikt

Eindexa­mens van start: hoe hoog was het slagings­per­cen­ta­ge in jouw gemeente vorig jaar?

13:17 DEN BOSCH - Het vwo begint met wiskunde, de havo met natuurkunde en op het vmbo buigen leerlingen zich over Nederlands en Engels. Maandag starten de eindexamens, kunnen de leerlingen in Loon op Zand de prestaties van vorig jaar evenaren? Daar slaagden in 2017 alle eindexamenkandidaten, naast Mill en Sint-Hubert de enige Brabantse gemeente.