Zo ziet het nieuwe Mgr. Frencken College in Oosterhout eruit

Dat bleek gisteravond tijdens de presentatie van het ontwerp.

Het stadsbestuur heeft recent gekozen voor het plan van aannemer Van Wijnen Rosmalen B.V.. Dat bedrijf kan overigens niet meteen aan de slag. De gemeenteraad moet eerst nog akkoord geven voor de extra gelden.

Onderdeel Lukwelpark

In het ontwerp blijft, vertelt architect Jimmy van der Aa, het jongste deel behouden. ,,Daaromheen vouwen we als het ware het nieuwe gebouw. Zoveel mogelijk met gebruik van duurzame materialen.''

Het Frencken komt in het plan meer in het park te liggen, met ook veel groen op het schoolplein en waterpartijen in plaats van hekken als afscheiding.

Sporthal

Het gebouw zelf bestaat uit drie lagen. In de centrale hal kunnen in de avonden of weekends ook presentaties en voorstellingen gehouden worden.

Verder komen er onder meer twee aula's, ruime lokalen en veel studieplekken om zelfstandig en in kleine groepen te studeren. ,,Maar ook: een forse, nieuwe sporthal met tribune.''

Volledig scherm De nieuwe, centrale hal. Of zoals de architect het noemt: 'hart van de school'. © Van Wijnen/DP6

Rustige kleuren

Qua uitstraling wordt aan de buitenkant met grijze stenen gewerkt. ,,Om het aan te laten sluiten op het bestaande deel.''



Binnen is de kleurstelling in de basis rustig: zwart, wit, grijs. Natuurlijke materialen. ,,Met vooral op de begaande grond veel transparantie. Maar ook in de lokalen zie je veel glas terugkomen.''

Zomer 2019 klaar

De bouw start voorlopig in het voorjaar van 2018. In de zomer van 2019 moeten dan alles gereed zijn. In die periode hoeven de 1.400 leerlingen niet uit te wijken.



,,We hebben met het Frencken al naar het rooster gekeken, hoe we zo min mogelijk overlast veroorzaken. Zo zullen we bijvoorbeeld niet slopen tijdens examens.''

Drie plannen