Zo worden de kerstbomen dit jaar ingezameld in Oosterhout en omgeving

Wie van zijn kerstboom af wil, kan deze naar de milieustraat brengen, maar om daar in coronatijd wachtrijen te voorkomen, zamelen gemeentes ook op andere manieren en dagen kerstbomen in. Zo worden in de gemeenten Dongen en Drimmelen de kerstbomen tussen 10 en 14 januari apart opgehaald op de dag dat ook het restafval bij de bewoners wordt opgehaald.

Bladkorven

Zo mogen inwoners van de gemeente Geertruidenberg tot en met 14 januari hun kerstbomen in de grote bladkorven achterlaten. De korven staan nog op verschillende plekken in de gemeente. Deze inzamelmethode is volgens een woordvoerder van de gemeente vorig jaar goed bevallen. ,,We zagen geen opvallende daling of stijging in het aantal zwerfbomen.”

50 cent per boom

Gemeente Gilze en Rijen laat de kerstboominzameling vooral aan de jeugd over. Woensdag 5 januari van 13.00 tot 16.00 uur mogen kinderen kerstbomen inleveren bij een van de inzamelpunten. Dat levert hun per kerstboom 50 cent op. Inleveren kan in Gilze aan de Warande, de Van Wassenbergstraat en Hofstad. In Rijen aan de Marga Klompélaan, het Burgemeester Sweensplein en bij jongerencentrum A16. In Molenschot bij het sportveld en in Hulten bij dorpshuis The Chump.

Quote We zagen vorig jaar geen opvallende daling of stijging in het aantal zwerfbomen Woordvoerder Geertruidenberg

Ook in de gemeente Altena krijgen kinderen 50 cent per ingeleverde kerstboom. In alle kernen is daarvoor een inzamellocatie ingericht. Vrijwilligers van plaatselijke verenigingen beheren deze verzamelplaatsen en krijgen daarvoor van de gemeente een bijdrage voor de clubkas. Kerstbomen mogen op woensdag 5 januari tussen 13.00 en 16.00 uur onder meer worden ingeleverd bij de milieustraat aan de Stadhoudershoef in Hank en bij het parkeerterrein van de tennisvereniging aan het Groot Zuideveld in Dussen.

Oosterhoutse kerstbomen

In de gemeente Oosterhout worden de kerstbomen huis-aan-huis ingezameld. Elke wijk heeft zijn eigen aanbiedplaats. De kerstbomen worden hier op vrijdag 7, maandag 10 en dinsdag 11 januari opgehaald.

In de kern Den Hout komt de ophaaldienst op maandag 10 januari langs. De dorpen Oosteind en Dorst zijn op dinsdag 11 januari aan de beurt. Het ophaalschema is te vinden op de website van de gemeente Oosterhout.