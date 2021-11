Zo wil Oosterhout in 2050 alle woningen van het gas af hebben: ‘Draagvlak is cruciaal’

Leijsenakkers en Vrachelen

Vooraan in de rij staan de wijken Leijsenakkers en Vrachelen. Hier wil de gemeente al in 2022 aan de slag, zo blijkt uit het document ‘Aardgasvrij Oosterhout’. ,,Dit omdat er al initiatieven van bewoners zijn, er zijn veel positieve signalen”, motiveert wethouder Marcel Willemsen (duurzaamheid). ,,Onze visie is om eerst dit laaghangend fruit te plukken, om zo geleidelijk meer draagvlak te creëren. Draagvlak is een basisvoorwaarde.” In Vrachelen denkt de gemeente Oosterhout aan een proef voor het aardgasvrij maken van zo'n achthonderd woningen. Interesse is er vanuit appartementencomplexen in de De Wijsterd. In de buurt zijn diverse alternatieve warmtebronnen beschikbaar, zoals aquathermie via het Wilhelminakanaal.