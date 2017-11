Zo vindt de snelfietser straks z'n weg

In Dongen is woensdagochtend in grote lijnen de vormgeving gepresenteerd van de F261, de snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk. Dat wordt het voorbeeld voor de vier andere routes in Brabant die de komende jaren worden aangelegd.

Het bureau Mijksenaar heeft twee concepten ontworpen, die nog even in de testfase zitten. Ze worden uitgeprobeerd in de virtuele werkelijkheid (met een fietssimulator) en later ook op proefstroken 'in het veld'. Daarna wordt de definitieve keus bepaald.