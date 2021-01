Zo viert Oosterhout carnaval in 2021: ‘Ondanks de beperkingen veel energie en creativiteit’

Een thuiscarnaval. Met een quiz, een alternatieve aftrap in de Sint-Jansbasiliek en een online kindermiddag. Kaaiendonk presenteert zijn carnavalsprogramma. ,,We gaan niet bij de pakken neerzitten.”

Overal broeden dorpen en steden al maanden op alternatieven voor carnaval. Met de huidige lockdown zijn buitenactiviteiten niet of amper mogelijk, vandaar dat de meeste plaatsen kiezen voor een volledige online viering.

,,Ook wij hebben maanden geleden met mensen van een aantal actieve clubs bij elkaar gezeten. Maar toen waren de beperkingen nog anders: mocht je buiten nog iets met 250 mensen doen. Dan ontstaan er allerlei ideeën”, zegt Georgette Schotanus van OCS De Smulnarren. ,,In november kwam er meer realiteitszin en begon ons te dagen dat fysieke zaken niet echt mogelijk waren.”

Georgette Schotanus, OCS De Smulnarren

Hatsekidezevierenwethuis!

Daarom viert Kaaiendonk nu vooral online carnaval. Dat gebeurt onder de leus. ‘Hatsekidezevierenwethuis!’ ,,Erg leuk dat de afgelopen weken toch energie en creativiteit ontstond om toch het een en ander te doen.”

Zo wordt carnaval zaterdag ingeluid met D'n Historische Aftrap vanuit de Sint-Jansbasiliek. Dit gebeurt vanaf 11.11 uur. Het boek over 66 jaar Kaaiendonk wordt gepresenteerd. Het jubileumfeest zelf is uitgesteld, gehoopt wordt op een waardige viering in 2022. Daarnaast is er zaterdag de bekendmaking van de Grootste Kaai 2021, 's avonds is er een digitale carnavalsquiz.

Normaal is de Sint-Jan afgeladen tijdens de mis. Nu wordt carnaval ingeluid met D'n Historische Aftrap vanuit de basiliek.

Rood en Gruun

Op zondag zou normaal gesproken de optocht door de straten trekken. Voor die dag is er voorlopig geen programma. Gebeurt er dan in Oosterhout helemaal niets? ,,Wat niet is, kan nog komen”, aldus Georgette Schotanus. ,,Er ontstaan diverse particuliere initiatieven.”

OCS De Smulnarren hoopt verder dat Kaaiendonk ‘Rood en Gruun’ kleurt. ,,We dagen iedereen uit om het huis, de straat of het plein te versieren in de carnavalskleuren.” Carnavalsdinsdag staat in het teken van de Snotnarren en Snotnarrinnekes. Van 15.00 tot 17.00 uur is er het evenement Kaai-online.

OCS De Smulnarren

Dinsdagavond is het slot met d'n Alternatieve Sluiting, inclusief de bekendmaking van het motto. Alle activiteiten zijn live te zien bij de ORTS. De OCS stelt een thuiscarnavalpakket beschikbaar, om te denken aan alle mooie tradities van 66 jaar Kaaiendonk.

Voor de oudere jeugd werkt OCS De Smulnarren nog aan een alternatief voor KaaiKapot. Schotanus: ,,Waarbij jongeren bijvoorbeeld een cocktailtje krijgen met een Spotify-lijstje aan nummers.”

De afsluiting van carnaval vorig jaar.