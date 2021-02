Zo viert de kroeghouder toch nog carnaval: ‘Maar als ik terugkijk, krijg ik kippenvel’

IJsbaan Biesbosch gaat open: corona­proof schaatsen kán’

9 februari GEERTRUIDENBERG - De kogel is door de kerk. Het bestuur van de Biesbosch IJsbaan in Geertruidenberg durft 't aan. Coronaproof. Het kán!, zegt het bestuur na overleg met de gemeente en de veiligheidscoördinator. Nu nog wachten tot het ijs dik genoeg is. En dat is mogelijk vrijdag.