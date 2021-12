Zo vier je sinterklaas als de hele school in quarantaine zit

Breuk tussen initiatief­ne­mers nieuwe politieke partij Oosterhout: ‘Jan is meer van het gestrekte been’

OOSTERHOUT - Nog niet zo lang geleden kondigden ze een nieuwe politieke partij in Oosterhout aan, maar inmiddels is er al een breuk tussen de twee initiatiefnemers. Cees Snoeren heeft zich teruggetrokken, Jan Schellekens gaat door. ,,Er was een verschil van inzicht over vorm en toon.”

