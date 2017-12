‘Zo raar dat mensen ineens voor je in de rij staan’

Het gehele uur dat de reizende yoga-familie aanwezig is voor een signeersessie in de Primera van winkelcentrum Arendshof in Oosterhout, staat er een lange rij fans. Niet vreemd dus dat de meet & greet wat uitloopt. ,,Zo raar dat er ineens mensen voor je in de rij staan”, zegt Jeroen Van Kooij. ,,Zeker met een boek dat voor het grote publiek nog niet eens bestaat. Dat wordt pas maandag of anders in de laatste uitzending op 18 december voor het eerst getoond.”