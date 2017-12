Zo pakt de gemeente Geertruidenberg de jongerenoverlast aan

Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP's)

De gemeente heeft vier locaties op het oog als Jongerenontmoetingsplaats (JOP): de parkeerplaats bij zwembad De Ganzewiel, het Koningspark, de Weegbree (Raamsdonksveer) en de Amerweg (Geertruidenberg). "Er zijn bewust locaties uitgezocht die niet te ver van de kernen liggen, maar ook niet te dicht bij een woonomgeving. Zodat ze niet gelijk overlast veroorzaken", verklaart wethouder Kevin van Oort.

Er zou zeker vraag zijn naar JOP's. "De enquête van de jongerenraad is door 300 jongeren ingevuld. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan plekken in de buitenruimte."

Persoonsgerichte aanpak

Er wordt naar de jongere als individu gekeken. Zoals de gezinssituatie, met mogelijke zorg- en psychische problemen die leiden tot overlastgevend gedrag. Volgens burgemeester Willemijn van Hees wordt bij overlast vaak te makkelijk 'stuur de politie' gezegd.

"Er gooide laatst iemand een steentje tegen de ruit. Mensen zeiden tegen mij: waarom gaat u met die jongere praten? Schandalig! Maar het gaat om de verhalen achter de jongere. Het gaat om het oplossen van wat er werkelijk aan de hand is."

Belonen

"We moeten juist belonen waar het wel goed gaat", zegt Van Hees. "Diverse jongeren in Raamsdonksveer baalden ervan dat ze zo negatief werden weggezet. Om een ander beeld te krijgen, moeten ze dat zelf verdienen. In deze Veerse wijk hebben deze jongeren een barbecue gehouden voor de buurt. Een bekende raddraaier was zo druk met het verzorgen van de mensen dat hij zelf vergeten was te eten. Dit soort initiatieven kunnen wij als gemeente ondersteunen."

Veiligheidskamer

In de Veiligheidskamer bespreken gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin en politie jongeren. "We doen daarin iets meer dan de overlast bespreken. Wat is er aan de hand in een groep?", verklaart Van Oort. "We zoomen in om te kijken wie in de groep zit. Is het kattenkwaad of overlastgevend? Zijn er zorg- of veiligheidsvragen? Kan het via het Jongerenwerk aangepakt worden?"

Als een jongere zich echt op het criminele pad bevindt, wordt het Veiligheidshuis ingeschakeld. Dan komen onder meer openbaar ministerie en reclassering om de hoek kijken.

Buurthuis De Schelf

Wijkvereniging Den Hooypolder houdt al enige tijd avonden voor jongeren in het Veerse buurthuis De Schelf. Met de steun van de gemeente is dit het afgelopen jaar uitgebreid van twee naar vier avonden. Dit is een proef, die binnenkort geëvalueerd wordt. Daarna volgt een besluit over de verlenging van de uitgebreide openstelling van De Schelf.

Wethouder Van Oort bekijkt of een soortgelijk alternatief mogelijk is in Geertruidenberg. "Dan gaat het om een gebouw aan de Statenlaan. Een perfecte locatie om de jeugd een plek te geven."