Zo moet de kerk behouden blijven voor Geertruidenberg: ‘Gertrudis logeert bij ons’

GEERTRUIDENBERG - Een replica op ware grote van de voormalige synagoge, maar dan in de protestantse Geertruidskerk? Het gebedshuis krijgt een andere invulling: als 'verhalenhuis'. Het is een van de manieren om de kerk voor de maatschappij te behouden.

De replica van de Geertruidenbergse synagoge oogt nietig in de immens grote kerk. Het is een open constructie waarbij alle details nauwkeurig zijn nagebouwd, zoals de stenen tafelen met de tien geboden aan de voorgevel en de biema (spreekgestoelte, red.) en de heilige ark in het interieur.

,,Het was een eenvoudige boerensjoel”, vertelt Paul Koedijk, beheerder van de Geertruidskerk. Wijzend naar de andere kant van de kerk: ,,Daar laten straks Joodse kunstenaars zien wat zij doen als de uitgestelde tentoonstelling over het Joodse leven doorgaat. Zo verbinden we het heden en verleden met elkaar.”

In aanraking komen

De Stichting Behoud Geertruidskerk wil de geschiedenis van het gebouw, de stad en de directe omgeving toegankelijk maken voor een breed publiek. De enige manier om de kerk, die in de jaren negentig compleet is gerestaureerd, voor de maatschappij te behouden.

Quote Belangrijk om met cultureel erfgoed in aanraking te komen; dan weet je pas hoe erg het is als het weg is Paul Koedijk, Beheerder

Daarom zijn de geplande zomerpresentaties gratis toegankelijk. Koedijk: ,,Het is belangrijk om met cultureel erfgoed in aanraking te komen, want dan weet je pas hoe erg het is als het weg is.” Aansluitend op de tentoonstellingen organiseert Koedijk betaalde activiteiten zoals concerten en kookworkshops. Enthousiast vertelt hij dat de Joodse zangeres Shura Lipovsky in april 2021 optreedt in de Geertruidskerk.

Omvormen is de enige manier om de kerk, die in de jaren negentig compleet is gerestaureerd, voor de maatschappij te behouden.

Overstroming

Voor de transformatie van gebedshuis naar verhalenhuis ontvangt de stichting een impulsbijdrage van de provincie Noord-Brabant. In de zomer van 2021 vindt in de kerk de tentoonstelling plaats: de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Een overstroming waardoor de Biesbosch ontstond en die Geertruidenberg beroofde van haar tolinkomsten, omdat het water de wegen versperde. Later stroomde het geld de stad weer binnen toen de vis in de Biesbosch werd ontdekt en de stad een vishal kreeg.

Quote Kijk, daar staat het beeld van Gertrudis. Dat logeert bij ons Paul Koedijk, Beheerder

Het originele herinneringsbord uit 1616 met de titel Visserijbord in de kerk, beschrijft en verbeeldt deze vertelling. De huidige dreiging van de zeespiegel koppelt ook dit verhaal aan het heden. Koedijk vertelt over de plannen voor de souvenirshop tot de roerige geschiedenis van de kerk, die vroeger ook een periode in katholieke handen was. ,,Kijk, daar staat het beeld van Gertrudis van de katholieke kerk. Dat logeert bij ons.”

Voor een aantal inwoners van Geertruidenberg herinnert dit beeld hen aan hun bruiloft of de doop van hun kinderen in de voormalige katholieke kerk. Zij vroegen Koedijk of het beeld in de Geertruidskerk mocht staan, vanwege de verhalen in het stadje dat het beeld in een kroeg zou belanden.