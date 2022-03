ZLTO’s gaan samen verder: ‘Na de fusie staan we voor zo'n 170 agrarische bedrijven’

Loods bomvol, inzameling spullen voor Oekraïense vluchtelin­gen na vier dagen tijdelijk stopgezet

OOSTERHOUT - De loods op de gemeentewerf in Oosterhout staat na vier dagen bomvol spullen die zijn gedoneerd om opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen mee in te richten. Het aanbod is zo overweldigend groot dat het inzamelpunt tijdelijk is gesloten.

