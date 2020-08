Zitten we in de herfst op het terras? ‘We moeten er nog een broodje van bakken’

Na het zuur van maart, staat de Grote Kerk dit weekend alsnog vol kunst van de Brabant Art Fair

27 augustus BREDA - Het was zuur voor de Brabant Art Fair. Drie dagen voor de kunstbeurs op 14 en 15 maart zou plaatsvinden in de Grote Kerk in Breda, kwam er een verbod op evenementen. Dit weekend is de herkansing.