Zijn uw persoonsgegevens veilig bij de gemeente Oosterhout?

Tijdens de presentatie op de openbare raadsavond over informatiebeveiliging en privacy blijkt dat bewustwording inderdaad een belangrijk punt is. Zo vertelt Chief Information Security Officer (CISO)Mandy de Haas over de inzet van een mysterie guest. Die kwam ongezien het gemeentehuis binnen. De Haas: "De belangrijkste factor is menselijk handelen. Ik hou me ook bezig met de vraag hoe we toch nog een paspoort kunnen uitgeven als er een calamiteit is."