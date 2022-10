Zijn schilderijen maken kunstenaar Piet van Riel (1951-2017) onsterfelijk

in liefdevolle herinneringOOSTERHOUT - Ooit begon Piet van Riel als autospuiter bij een garagebedrijf, omdat hij van zijn ouders niet naar de kunstacademie mocht. Dan was hij in elk geval met verf bezig. Later kon hij zijn grote jongensdroom alsnog verwezenlijken. Hij was graag gezien in Oosterhout, als mens en als kunstenaar.