Zijlmans moet weer op pad voor ‘zijn’ kasteelmuur

‘Afwijkend huis’ aan Bosuil in Dorst mag gebouwd worden

17:44 DORST - De geplande woning met ‘het afwijkende ontwerp’ in de nieuwe wijk de Boswachterij in Dorst mag gebouwd worden. De ingediende bezwaarschriften tegen het uiterlijk van het huis zijn ongegrond verklaard. Aangezien er geen beroep is aangetekend, mag de bouw van het pand aan de Bosuil doorgaan.