‘Zij zorgt voor vlinders in mijn buik’

Thérèse is ooit verhuisd naar Oisterwijk, maar via een kennis is ze mij blijven volgen al die jaren. Zo hoorde ze dat Ella was overleden. Zelf is ze ook weduwe. Ze zocht contact om te informeren hoe het met mij ging. Nu appen we elkaar vaak en spreken wekelijks af. Dan maken we een boswandeling of we gaan uit eten. We genieten van elkaars gezelschap. Onze dochters kunnen zich helemaal vinden in deze ‘kalverliefde’.