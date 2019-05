Zij stemmen niet: ‘Ik heb toch niks in te brengen’

Hij is lang niet de enige die de stembus links laat liggen: bij de vorige verkiezingen was de opkomst in Oosterhout 33,36 procent, iets lager dan het landelijk gemiddelde.



Even verderop in de straat zitten Miranda (51) en haar moeder (71, ‘niet met naam in de krant’) op het terras. Bij hen belandt het stembiljet ook in de prullenbak. ,,Ik ken al die mensen waarop je kunt stemmen niet”, legt Miranda uit. ,,En dat vind ik wel belangrijk.”