Ziekenhuis wil Q-koortskinderen behandelen: ‘Ik heb gehuild toen ik het hoorde’

Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur bij Q-support spreekt van een ‘mooi begin’, maar onderstreept dat er nog veel meer geld nodig is om goed wetenschappelijk onderzoek te doen. ,,Dan moet je toch denken aan nog eens 400.000 euro. Over kinderen met Q-koorts is nog erg weinig bekend. Lang is zelfs aangenomen dat kinderen geen langdurige klachten over konden houden aan een besmetting met Q-koorts.”