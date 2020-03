Zeventig billboards ter herinnering aan bevrijding sieren kernen van gemeente Gilze en Rijen

De borden en vlaggen vormen samen een bevrijdingslint. Een aantal billboards is voorzien van een QR-code die je naar de website van Heemkring Molenheide, de initiatiefnemer van de route, leidt. Op de site is informatie te vinden over de gebeurtenis die is afgebeeld op het bord.

Citaat

Basisscholen hebben ook meegedaan aan het project. Op elk bord is een citaat van een leerling te vinden over wat vrijheid voor hem of haar betekent. De borden blijven tot halverwege mei hangen.