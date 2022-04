Zeven lintjes in de gemeente Gilze en Rijen

lintjesregenDe gemeente Gilze en Rijen is zeven personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen.

Dat bleek dinsdag tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Hanneke Dobbelsteen-van Pol uit Gilze (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hanneke is al sinds 1996 vrijwilliger en verpleegkundige voor de Zonnebloem in Gilze en Hulten. Zij is daarnaast organisator van en ziekenverzorgende/begeleider bij de jaarlijkse reis van ouderen die niet zelfstandig kunnen reizen. Sinds 2016 is zij bestuurslid van de Senioren Vereniging Gilze.

Ad Verheijen-Maas uit Gilze (83), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1994 is Ad vrijwilliger in het zorgcentrum Sint Franciscus in Gilze. Hij gaf Dagverzorging ’t Onderonsje gestalte en helpt mee in groepswoning De Klaproos. Tussen 202 en 2017 was hij collectant voor de Maag Lever Darm Stichting. Sinds 2011 is hij vrijwilliger/respijtzorger bij Lokaal Steunpunt Mantelzorg.

Anneke Stevens-Peeters uit Gilze (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Anneke is sinds 1985 gastvrouw bij de parochie Sint Jan de Doper en sinds 1994 vrijwilliger bij de Aangespannen Dag. Sinds 2003 is zij collectant voor de Nierstichting en vanaf 2004 vrijwilliger/bestuurslid en lid van de activiteitencommissie voor de Zonnebloem in Gilze en Hulten.

Frie Stevens uit Gilze (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Frie was van 1992 tot en met 1997 begeleider en instructeur bij Ponyclub Wilhelmina Gilze en is sinds 1994 vrijwilliger voor de Aangespannen Dag Gilze. Sinds 2003 is hij ook maaltijdbezorger voor de Stichting Maaltijddienst Gilze. Daarnaast verricht hij vanaf 2006 vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem in Gilze en Hulten.

Riet Kerremans-Rops uit Molenschot (77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Riet is sinds 1979 vrijwilliger voor de Voetbalvereniging Molenschot (diverse functies waaronder vele jaren kantinevrijwilliger). Sinds 2001 draait zij bardiensten bij MFA de Molenwiek, voorheen gemeenschapshuis De Rietakker. Sinds 2012 is zij vrijwilliger bij Senioren Vereniging Molenschot.

Christ Kerremans uit Molenschot (81), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Christ is sinds 1978 vrijwilliger bij Voetbalvereniging Molenschot (diverse functies waaronder vele jaren bestuurslid, kantinevrijwilliger). Sinds 2000 is hij vrijwilliger voor de Seniorenvereniging Molenschot. Tussen 2001 en 2016 was hij maaltijdbezorger voor de Senioren Vereniging Molenschot.

Toos Verhulst-Luijten uit Rijen (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Toos is sinds 2003 vrijwilliger bij Amarant en sinds 2010 vrijwilliger/respijtzorger bij Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen. Tussen 1992 en 2015 was zij vrijwilliger bij de Stichting Dagopvang Gehandicapten Rijen. Tussen 1986 en 1994 was zij verkeersbrigadier voor de St.Jozefschool in Rijen.