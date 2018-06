Zeven auto's botsen op A59 bij Waalwijk

Winkeliers De Els en Gro­testraat voelen zich in de steek gelaten

18:03 WAALWIJK - Zeker tien ondernemers die een winkel runnen in De Els of in de Grotestraat in Waalwijk zijn fel tegen het besluit van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan Centrumgebied aan te passen. Door die aanpassing is het maken van een doorsteek tussen het westelijke deel van de Grotestraat en de parkeerplaats aan de Taxandriaweg niet langer mogelijk.