Zette Rijens bedrijf onbevoegde beveiligers in? ‘Niet duidelijk dat het om evenement ging’

RIJEN - Beveiligingsbedrijf Who @re You Security uit Rijen is het niet eens met twee boetes van elk 2000 euro die het opgelegd heeft gekregen van de minister voor Rechtsbescherming. Reden voor het bedrijf naar de rechter te stappen.

De kwestie draait om een feest dat op 14 juni 2019 op de Markt in Eindhoven werd georganiseerd door verschillende horecabedrijven. Die hadden Who @re You Security ingeschakeld om de beveiliging op zich te nemen. Bij een controle bleek dat twee van de drie beveiligers niet over de juiste papieren beschikten. Ze hadden wel een zogeheten blauwe legitimatie voor horecabeveiliging maar niet het vereiste grijze exemplaar dat specifiek is benodigd voor evenementen.

De eigenaar van het beveiligingsbedrijf stelt van te voren niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat de gemeente een evenementenvergunning had afgegeven. Dat was hem ook niet door zijn opdrachtgevers verteld.

Evenement

,,Ik dacht dat het een gebeurtenis was zoals we al velen daar hebben bijgewoond. We werken al tien jaar op deze plek en mij is niet duidelijk geweest dat het om een evenement ging. De bedrijven vroegen ook specifiek op bepaalde beveiligers omdat die goed bekend zijn met de mensen die daar komen”, aldus de eigenaar.

De vertegenwoordigster van de minister stelt dat ook ‘gezien de aard en omvang’ het voor hem duidelijk had moeten zijn dat het om een evenement ging. Bovendien zou hij een onderzoeksplicht hebben om dat na te gaan. ,,Ja, inmiddels heb ik mijn lesje wel geleerd. En ga ik nu steeds goed na of er een evenementenvergunning is afgegeven”, aldus de bedrijfseigenaar.

Waarschuwing

Zijn advocate ziet gezien de onduidelijk liever dat beide boetes worden geschrapt of ten minste met de helft worden gereduceerd. Maar de volgens de vertegenwoordigster van de minister kan daarvan geen sprake zijn, mede omdat het bedrijf in 2015 al een waarschuwing heeft gekregen toen ook iets niet in de haak bleek. De bedrijfseigenaar stelt dat er buiten deze twee zaken nog nooit iets is voorgevallen in de 16 jaar dat zijn bedrijf werkzaam.

De rechter doet over zes weken uitspraak.