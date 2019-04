Zestien bestuurders met aanhanger bekeurd in Oosterhout en Terheijden

Hoe de bever terugkeer­de in de Biesbosch: ‘Na dertig jaar nog steeds een icoon’

13:00 De bever was uitgestorven in Nederland toen er ruim dertig jaar geleden weer een paartje werd uitgezet in de Biesbosch. Inmiddels telt het gebied zeker 100 burchten. En de bever, die breidt zijn leefgebied steeds verder uit.