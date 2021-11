Zes wallaby's door brandweer gevangen in ‘s-Gravenmoer: ‘Blij dat ik ze terug heb’

In totaal waren er zes wallaby's ontsnapt uit de tuin in de Hoofdstraat. Volgens Van Wijnen is er waarschijnlijk ingebroken: ,,Het hek was geforceerd en we missen wat spullen. De bouten van de omheining waren losgedraaid.” De wallaby's die Van Wijnen in zijn tuin houdt profiteerden daarvan. ,,Dan kiezen ze voor de vrije wereld. Zeker de mannetjes zijn ondernemend, dus die willen de buitenwereld ontdekken”, verklaart Van Wijnen.