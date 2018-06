Zes rondes van tien vragen zweten bij Grote Oosterhoutse Kennisquiz

video Afwisselen­de veldtoch­ten bij West-Brabantse forten

17:51 GEERTRUIDENBERG - Fort Lunet in Raamsdonksveer is een buitenbeentje in de Zuiderwaterlinie. Het verdedigingswerk is pas in de negentiende eeuw gebouwd. Niet om de Fransen of de Engelsen buiten de stad te houden, maar de Belgen.