Zelfs zonder benen blijft Joop gewoon dansen

Dongenaar Joop Nuijten (78) begint binnenkort aan zijn 65ste jaar als stijldanser. Nu is dat op zich al een prestatie, maar het verhaal van Nuijten is extra bijzonder: hij danst de laatste vier jaar zonder benen. Het zijn de wielen van zijn rolstoel die het werk doen.

In zijn appartement geeft Nuijten een demonstratie voor de fotograaf. Het volume van de muziek voluit, want Nuijten is een beetje hardhorend. ,,Ik heb zestig jaar gedanst met partners. Nu doe ik het alleen'', zegt Nuijten lachend.

Dat hij kan lachen, mag op zichzelf al een wonder heten. Het verlies van zijn benen kwam vier jaar geleden als een donderslag bij heldere hemel. ,,Ik kreeg na het dansen telkens pijn in mijn benen en ging naar de dokter. Die stuurde mij meteen naar het Amphia Ziekenhuis in Breda. De volgende dag waren mijn benen eraf. Vernauwing van de bloedvaten."

Een grotere klap was voor Nuijten niet denkbaar; dansen is zijn lust en zijn leven. In de wijde omgeving kennen ze hem van zijn precisie en zijn muzikale gevoel. En zijn uithoudingsvermogen. ,,Ook nu nog dans ik meerdere keren per week. In Dongen, Rijen, Schijf, Rucphen. Noem maar op'', zegt hij.

Het begon in Rijen, waar hij opgroeide. ,,Voor mijn achttiende ging ik de kermissen in de regio af om te kunnen dansen. Ik was te jong voor de clubs. Vanaf mijn achttiende danste ik elke week met mijn kameraden bij 't Boerke in Rijen. Daar kom ik nog steeds.'' Zijn vriendin Tonny van Gestel (70) gaat altijd mee, maar daar blijft het bij: ,,Ik kan Joop niet bijbenen. Hij is zo snel'', zegt ze.

Hoewel zijn danskwaliteiten onbetwist zijn, danste Nuijten zelden wedstrijden. Het is altijd een echte liefhebberij geweest. ,,Vroeger waren ouders nog echt de baas. Mijn vader zag dat ik graag en goed kon dansen. Hij vond het goed, zolang ik maar in de fabriek bleef werken.''

