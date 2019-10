Zelfs na amputatie benen danst Joop Nuijten (79) uit Dongen door

Geld om toeristen naar Oosterhout te lokken

Oosterhout stelt weer geld beschikbaar uit het Toeristisch Fonds voor goede ideeën om toeristen te trekken. Dit jaar waren er succesvolle activiteiten als de boerenfair op de Sint Jacobushoeve, de Urban City Cross in Arendshof, kunst in het park, de pluktuin in Oosteind en de braderie in de binnenstad tijdens de kermis die ook bekostigd zijn uit het fonds.