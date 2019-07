Zelfrijdend busje rijdt rond in Drimmelen

Haltes

Het busje, dat maximaal 20 kilometer per uur rijdt, biedt plaats aan acht personen. Het is voorzien van tientallen sensoren en camera’s die fietsers of obstakels registreren. De bedoeling is dat de shuttlebus tien weken gaat rondrijden.

Toekomst

,,Na de pilot kijken we wat het allemaal heeft opgeleverd en of we al dan niet kansen zien om deze vorm van transport in de toekomst in Drimmelen definitief in te zetten”, aldus wethouder Jan-Willem Stoop.