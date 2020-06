Zelfrijdend busje keert niet meer terug in Drimmelens straatbeeld.

Een zelfrijdend busje dat de dorpen van de gemeente Drimmelen met elkaar verbindt. De gemeenteraad wilde weten of dat mogelijk was. Dus kwam er zo'n busje, als proef en alleen in het havengebied van Drimmelen. De smalle wegen in het buitengebied bleken namelijk niet geschikt voor de shuttle die nog niet zo hard mag rijden als de rest van het verkeer.

Tien weken reed het busje onder toezicht van een steward tussen de bushalte Haven en Beachclub Puur. En daar blijft het bij, want in Drimmelen wordt de proef niet vervolgd. "De techniek is nog onvoldoende ontwikkeld om in onze vervoersbehoefte te voorzien", zegt wethouder Jan-Willem Stoop. "Bovendien zijn de kosten nog te hoog.”

Wegen en bermen aanpassen

Tijdens de proef werd duidelijk dat sommige wegen en bermen aangepast moesten worden om het busje goed te laten functioneren. "Van de 'rotonde' bij de oude haven hebben we een kruising moeten maken", zegt Martin van Drimmelen, manager openbare werken. "Anders was het voor de shuttle niet te doen.”

"We wisten niet zeker of het de bus zou lukken om de rotonde bij de Marinaweg te nemen, maar dat ging boven verwachting goed', zegt Joop Veenis van Future Mobility Network, het kennisbureau in toekomstige mobiliteit dat ook betrokken was bij de proef.

Shuttle wordt vaak ingehaald

Maar er viel ook nog wat te verbeteren. Veenis: "De shuttle hield zich aan de maximale snelheid, maar werd vaak ingehaald. De sensoren registreerden die weggebruikers, waarop het busje reageerde door onverwacht af te remmen en dat was oncomfortabel voor de passagiers."

De proef heeft de gemeente uiteindelijk zo'n 168.000 euro gekost. "Ik had het eeuwig zonde gevonden als we na anderhalf jaar voorbereiden hadden besloten om de proef vanwege de kosten niet door te laten gaan", zegt Stoop. "Het heeft ons en de andere organisaties die hierbij betrokken waren namelijk veel kennis opgeleverd, waardoor onze kijk op toekomstig vervoer is veranderd. Het is echter jammer dat het voor nu weinig toegevoegde waarde heeft voor het openbaar vervoer in onze gemeente.”